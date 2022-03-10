مسؤول بإدارة نزاعات الدولة يعترض على حكم غيابي

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مثل اليوم الخميس 10 مارس 2022 بحالة سراح أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة إطار بإدارة نزاعات الدولة وذلك لاعتراض على حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامه في قضية فساد .وطلب المتهم من المحكمة الاعتراض عن الحكم وبين أنه لم يبلغه الاستدعاء وسانده في ذلك محاميه وطلب التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة للطلب واجلت القضية لجلسة ماي المقبل .