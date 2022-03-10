قرمبالية: اصطدام قطار بسيارة إسعاف


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 10:54قراءة: 0 د, 29 ث
      
تعرضت سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية لحادث إصطدام مساء الأمس بقطار في قرمبالية خلال طريق عودتها من مكان حادث مرور آخر، حسب ما اكده لاذاعة شمس آف آم رئيس الرابطة الوطنية للامن والمواطنة والامين العام المساعد للامانة العامة لقوات الامني الداخلي معز دبابي.

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وقال الدبابي خلال تدخل هاتفي إن سيارة الإسعاف كانت تنقل مصابين من موقع حادث مرور.

وأفاد ان الحادث خلف إصابتين حالتهما حرجة وحاليا يتلقيا الإسعافات في مستشفى الحروق البليغة في بن عروس.
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وفي ذات السياق، أقر الدبابي بتكرر هذه الحوادث نظرا لغياب حواجز، لافتا النظر لإصطدام القطار بفتاة على مستوى السكة الحديدية في منطقة نعسان.

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