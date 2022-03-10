تفاصيل جلسة محاكمة رجل الأعمال لزهر سطا

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المكلف العام يتمسك



طلبات محامو المتهمين

باشرت صباح اليوم الخميس 10 مارس 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر فيما عرف بملف التجاوزات والفساد بشركة اسمنت قرطاج التى شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال لزهر سطا. متهم ثاني محال بحالة سراح يدعى نورالدين فرشيو .وقد تبين أنه تم جلب لزهر سطا من السجن كما حضر المتهم المحال بحالة سراح .وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم ملف طلبات الدعوى المدنية وتمسك بها ،وحضر محامون قائمون بالحق الشخصي في حق متضررين ،وطلبوا تكليف خبير لتحديد المضرة التى لحقت منوبيهم،كما طلب بعضهم التأخير للقيام بالحق الشخصي في حق المتضررين وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية .كما حضر محامي في حق شركة أسمنت قرطاج المتضررة في القضية وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنيةوقد حضر محامو المتهمين وطلبوا من المحكمة مزيد التأخير للاطلاع على تقرير المكلف العام ،ولاعداد وسائل الدفاع .وقد كشف محامي لزهر سطا أن الملف مطلع عليه منذ التحقيق وبه عدة تفاصيل طالبا من المحكمة تمكينه من اعداد تقرير مفصل حول القضية وتقديم المؤيدات اللازمة طالبا تحديد موعد قريب للمحاكمة .وقد قررت المحكمة بعد المفاوضة تحديد موعد 12 ماي ولتمكين هيئة الدفاع عن لزهر سطا من تقديم تقرير مفصل حول ملف القضية .