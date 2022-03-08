المؤتمر العلمي الدولي تحديات التعليم في العالم العربي وآفاق الإصلاح 17 و18 ماي 2022 بقصر العلوم بالمنستير

. ..

. .

أهداف المؤتمر

محاور المؤتمر

معاليم / رسوم التسجيل:

ينظم قصر العلوم بالمنستير- تونس بالشراكة مع المعهد التركي العربي الأفريقي للدراسات الاستراتيجية التابع لمنظمة "تاسكا" مؤتمرا علميا دوليا بعنوان "تحديات التعليم في العالم العربي وآفاق الإصلاح"، وذلك في رحاب قصر العلوم بمدينة المنستير يومي 17و18مايو 2022. يعتبر هذا الاعلان دعوة مفتوحة لجميع الأكاديميين والباحثين والخبراء والمختصين في مجال التربية والتعليمفكرة المؤتمرانطلقت أقطار العالم العربي مبكرا في الاستثمار في التعليم إذ خصّصت قرابة (5%) من اجمالي نواتجها المحلية و(20 %) من نفقاتها الحكومية على التعليم مما مكّنها من تحقيق جملة من الأهداف كالمساواة بين في المرحلة الأساسية والحصول على بعض النتائج الجيدة في الاختبارات الدولية في مجالي الرياضيات والعلوم.إلاّ أن هذه النجاحات لا تخفي حقيقة أن الإنجاز العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يزال أدنى منه في البلدان التي لديها مستويات تنمية اقتصادية مماثلة، وأن المنظومات التربوية المعتمدة لا تزال تغفل عن العديد من الظواهر الهيكلية كالأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة مما يجعلها مدعوة لبناء سياسات تعليمية أكثر نجاعة وقدرة على معالجة وضعيات الإخلال الجوهرية. وفي هذا السياق نورد بعض الرهانات الأساسية المطروحة على النظم التربوية العربية؛ ومنها:فكّ الأزمة الحضارية التي تعيشها النظم التربوية في الوطن العربية، وتتمثّل الأزمة في أنّ التربية والتعليم يرتكزان على إرث تربوي يحمل سمات التقليد بحكم شدّهما إلى ثقافة الماضي؛ ومن ذلك أنّ الفكر الثقافي العربي يقوم على مفهوم المطلق؛ بينما يقوم الفكر المعاصر على النسبية والظرفية. وذلك من خلال العمل على بناء إنسان مؤمن بقيمه، فخور بهويته منفتح على القيم الكونية تبادلا وتثاقفا دون اتباع او اجترار.ضرورة تأسيس نموذج معرفي عربي أصيل يقوم على توجّهات رئيسة هي: حفز الاجتهاد، والنهوض باللغة العربية، واستحضار التراث الثقافي المعرفي، وإغناء التنوع الثقافي داخل الأمّة، والانفتاح على الثقافات الأخرى...ربط التعليم باستراتيجيات محو الفقر، والقضاء على البطالة، وتوفير التشغيل، وتحقيق التنمية المتوازنة اجتماعيًا ومكانيًا.اعتماد منهجية في إصلاح النظم التربوية في المنطقة العربية تقوم على توجّهين أساسيين: يتمثل الأول في عقلنة الإصلاح وذلك باعتماد تمشّ يستأنس بالتكنولوجيا اللامادية. ويتمثّل التوجّه الثاني في محاولة توحيد منهجية الإصلاح في الأقطار العربية المنخرطة في هذا المشروع.تعزيز روح المواطنة والمشاركة الديموقراطية لدى الناشئة عبر إشاعة ثقافة تقبل التنوع وتتحمل المعارضة وتنظر الى الحقائق على انها نسبية، وكذلك تنمية مهارات أساسية لديها كالتفكير الناقد، وحل المشكلات بما يمكّنها من تحقيق تنمية فعلية ومستدامة.وفي هذه الظروف التي يمر فيها النظام التعليمي في العالم العربي على غرار بقية أنحاء العالم بأزمة هائلة ليس أقلها معدل فقر التعلّم الذي تجاوز (50 %) في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ظهرت جائحة كوفيد التي عرّت الإخلالات المسجّلة وعمقتها وألحقت آثارا سلبية جديدة كارتفاع خسائر التعلّم وزيادة معدّلات التسرّب الدراسي وانعدام المساواة في النظم التعليمية. ولئن حفزت هذه الجائحة لدى البلدان الثريّة الابتكار والتجديد في قطاع التعليم على غرار تطوير استراتيجيات التعلم عن بعد، وتوظيف الإنترنت، وتشريك وسائل الإعلام السمعية والبصرية لتأمين استمرارية التعلم والتدريب، فإنها فاقمت من انعدام تكافؤ الفرص في أغلب البلدان العربية؛ فالعديد من الأطفال يجدون صعوبة في اتصالهم بالإنترنت فضلا عن امتلاكهم حواسيب محمولة أو ايجاد مساندة لهم من أوليائهم على النحو المأمول.إن النظم التعليمية المستقبلية مدعوّة لبناء برامج توفر المهارات اللازمة المؤهلة للحصول على عمل والقدرة على التكيّف من أجل تنمية منصفة ومستدامة تمكنّها من تعامل أفضل مع أزمات المستقبل وهنا يبرز "التعليم 4.0" كأبرز الخيارات لضمان تعليم جيّد ومنصف وشامل للجميع ومعزز لفرص التعلم مدى الحياة ذلك أنه يرتكز على تطورات تكنولوجية هامة كاستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم المفتوح وغيرها لتقديم تعلّم مستمرّ ومرن ومشخص ومفصل للطلاب، وذلك حسب احتياجاتهم واهتماماتهم ومستوياتهم وفهمهم ممّا يضفي على التعلم أكثر فعالية وتحفيزا ومتعة . فلقد أصبح من المتأكد أن وظائف المستقبل ستكون مختلفة تماما عن الوظائف المتوفرة اليوم، وهذا يتطلب بالضرورة إعداد قوّة عمل متمكنة من تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة كما هي متسلحة بتكوين مرتكز على الابتكار والتجديد والمتطور وحلّ المشكلات لعالم سريع التغيّر.تحديد العوامل الأساسية والجامعة المتحكّمة في تدنّي أداء النظم التربوية في أغلب الأقطار العربية.رسم ملامح المنهجية (أو المنهجيات) الوجيهة التي تضمن تحسيناً فعلياً لأداء أغلب النظم التربوية العربية.تحديد التوجّهات العامة لإصلاح النظم التربوية العربية في ضوء تداعيات الثورة الصناعية الرابعة.ضبط التوجّهات العامة لإصلاح النظم التربوية العربية في ضوء تداعيات الكورونا في الفترة ما بعد الكورونا.ضبط مراحل مشروع إصلاح النظم التربوية العربية.تمثّل منهجية وتقنيات إدماج تداعيات الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات الكورونا في فترة ما بعد الكورونا.تحديد منهجية إدماج كفايات القرن الحادي والعشرين في المناهج التربوية وفي الحياة المدرسية.تحديد معايير التقييم (التقويم) لمشاريع الإصلاح للنظم التربوية في أغلب الأقطار العربية.قراءة من التقارير والدراسات العربية والدولية، للوضع الذي عليه التعليم في أغلب الدول العربية.تحليل منهجي للعوامل التي تشرح تدنّي أداء النظم التربوية في أغلب الدول العربية،تحليل للمنهجيات المستخدمة والتي يمكن استخدامها لإصلاح النظم التربية العربية،مراحل الإصلاح للنظم التربوية العربيةمعايير التقييم (التقويم) لمشاريع الإصلاح (خطط واستراتيجيات) للنظم التربوية العربية،تداعيات الثورة الصناعية الرابعة في مجال التربية والتعليم والتدريب (التكوين) عنصراً من عناصر الإصلاح،تداعيات جائحة الكورونا فيما بعد الكورونا في التربية والتعليم والتدريب (التكوين) عنصراً من عناصر الإصلاح،إدماج كفايات (مهارات) القرن الحادي والعشرين في المناهج التعليمية وفي الحياة المدرسية، مدخلاً من مداخل الإصلاح.حدد معلوم / رسوم التسجيل بالمؤتمر العلمي الدولي "تحديات التعلم في العالم العربي وآفاق الإصلاح" ب:150 د. تونسي للمشاركين من داخل تونس (أو ما يعادل تقريبا 46 يورو).250 د. تونسي للمشاركين من خارج تونس (أو ما يعادل تقريبا 77 يورو).شهادة المشاركة في المؤتمر.لوازم المؤتمر (حقيبة، دفتر الملاحظات، قلم ....)الغداء خلال المؤتمر مع 4 استراحات قهوة.كتيب يحتوي على جميع الملخصات المقبولة.طباعة كامل المقالات المقبولة في كتاب خاص وتمكين كل مشارك من نسخة منه.رحلة ثقافية:كما ينظم قصر العلوم بالمنستير يوم الخميس 19 ماي 2020 رحلة ثقافية سياحية للراغبين (معلوم المشاركة50 د. تونسي).ملاحظة:في صورة تعذر تنظيم المؤتمر بصفة حضوريةٍ للأسباب المرتبطة بالوضع الصحي العام، فسيقع الاعلام بذلك في أجل أقصاه يوم 10 ماي 2022 وسيقع تامين فعاليات المؤتمر عن بعد ( أونلاين ) وفي هذه الحالة، يكون معلوم التسجيل للجميع 100 د. تونسي مقابل الحصول على شهادة المشاركة وكتاب خاص بالمقالات المقبولة.الإقامة:نفيد جميع المشاركين بأن إدارة المؤتمر تقترح الفنادق التالية في مدينة المنستير، ويمكنكم التواصل مباشرة لترتيب إقامتكم:الفنادق المقترحة:1- فندق المنستير سنتر، المنستير (وسط المدينة) الهاتف 21673467800 +البريد الالكتروني: akram@hotelmonastircenter.com2- فندق دلفين الحبيب،المنستير(وسط المدينة) ، الهاتف 21673466750 +البريد الالكتروني: resa.delphingroupe@gmail.com3- فندق روزا بيتش،المنستير،الهاتف 21673520088+البريد الالكتروني: resa@rosa-hotels.comسوف يتكفل قصر العلوم بالمنستير بتامين تنقل المشاركين القاطنين بنزل روزا بيتش ذهابا وإيابا الى قصر العلومالاتصال بإدارة المؤتمر:قصر العلوم بالمنستير. psm@psm.rnu.tnمنظمة "تاسكا" الدولية:turkisharab@gmail.comالتسجيل في المؤتمر:للتسجيل بالمؤتمر، يرجى تعبئة استمارة المشاركة بكل دقة من خلال الرابط التالي:https://form.jotform.com/220112808430543وإرسال الملخصات باعتماد الأنموذج المصاحب وجوباً (من حيث الأماكن المخصصة لعنوان المداخلة، العنوان البريدي، المحور، الملخص.... وبإحترام حجم ونوع الخط المستعمل)، من خلال الرابط التالي:https://docs.google.com/document/d/1zMDLy7v6HwJspQT0bTl9cvMYRLngW8de/edit?usp=sharing&ouid=100135160512837793786&rtpof=true&sd=trueملاحظة: سيتم إعلام أصحاب المشاركات المقبولة عبر البريد الالكتروني