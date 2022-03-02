فظيع في سيدي بوزيد ... العثور على امرأة مذبوحة وتحمل 6 طعنات والزوج هو القاتل


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 12:38قراءة: 0 د, 26 ث
      
عثر اليوم أحد المارة على جثة امرأة مذبوحة في منزل بجهة حي النور الغربي سيدي بوزيد وتحمل اثار طعنات متفرقة في جسمها ،باتصالنا بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي أفاد باب نات أن ممثل النيابة العمومية وحاكم التحقيق عاينا الجثة التى كانت تحمل 6 طعنات وطعنة غائرة على مستوى الرقبة ،مشيرا إلى أن الإبحاث كشفت أن الزوج هو القاتل بعد أن رفض الطلاق من زوجته التى رفعت عليه مؤخرا قضية طالبت فيها بالانفصال عنه ،وكشف محدثنا أنه وجهت للزوج القاتل تهمة القتل العمد .

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