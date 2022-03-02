عثر اليوم أحد المارة على جثة امرأة مذبوحة في منزل بجهة حي النور الغربي سيدي بوزيد وتحمل اثار طعنات متفرقة في جسمها ،باتصالنا بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي أفاد باب نات أن ممثل النيابة العمومية وحاكم التحقيق عاينا الجثة التى كانت تحمل 6 طعنات وطعنة غائرة على مستوى الرقبة ،مشيرا إلى أن الإبحاث كشفت أن الزوج هو القاتل بعد أن رفض الطلاق من زوجته التى رفعت عليه مؤخرا قضية طالبت فيها بالانفصال عنه ،وكشف محدثنا أنه وجهت للزوج القاتل تهمة القتل العمد .
فظيع في سيدي بوزيد ... العثور على امرأة مذبوحة وتحمل 6 طعنات والزوج هو القاتل
2.32% (238543 participants des 16+)
En continu
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|- | |
الأربعاء 02 مارس 2022 | 29 رجب 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:42
|18:16
|15:44
|12:38
|06:49
|05:23
|
14°
|15°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|8°
2.57 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|15°-8
|17°-8
|19°-8
|14°-8
|14°-6
- Avoirs en devises
23316,0
(1 mars)
- Jours d'importation
130
- 1 € = 3,26165 DT 1$ =2,91469 DT
- Solde Compte du Trésor (1 mars) 559,6 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 140 301) أںأ¦أ‘أ¦أ¤أ‡: أٹأ“أŒأأ، 3آ أ¦أأ
( 64 219) أˆأڑأڈ أƒأ¤ أںأ‡أ¤ أ£أ¤ أ‡أ،أ£أ¤أٹ
( 42 038) أأ أٹأ•أ‘أأچ أ،أ‡أأٹ أڑأˆأڈ أ‡
( 32 395) أ‡أ،أڈأأ¦أ‡أ¤ أ‡أ،أ£أ،أںأ أ‡أ،أ£
( 30 637) أ‡أ،أأ‡أ–أ أˆأ”أأ‘ أ‡أ،أڑأںأ‘أ£
( 27 442) أ£أچأ‡أںأ£أ‰ أ“أأ أ‡أ،أڈأأ¤ أ£أ
( 27 014) أ£أڑأ’ أ‡أ،أٹأ¦أ£أ "أƒأ”أأ أڑأ،
( 22 112) أ”أ¥أ‘أ’أ‡أڈ أڑأںأ‡أ”أ‰ أ،أژأ،أأ
( 21 963) أ‡أ،أ‘أ†أ‡أ“أ‰ أ‡أ،أƒأ¦أںأ‘أ‡أ¤أ
( 19 681) أ‡أ،أأ–أ‡أپ أأ•أڈأ‘ أچأںأ£أ¥ أڑأ
( 19 677) أأ–أ‡أأ‡ أ‡أ،أŒأ‘أ‡أ†أ£ أ‡أ،أ‡أ¤
( 19 670) أˆأأ¤أ¥أ£ 5 أ‘أ„أ“أ‡أپ أڈأ¦أ، أ¦أ
( 19 488) أ‘أأ– أڈأڑأ¦أ¬ أ‡أ“أٹأڑأŒأ‡أ،أأ‰
( 19 025) أ“أڑأأڈ أأڑأ،أ¤ أچأ، أ‡أ،أ£أŒأ،أ
( 18 901) أƒأچأڈ أ‡أ،أ£أٹأ¥أ£أأ¤ أأ أ£أ،أ
( 18 659) أأچأ™أ‘ أ‡أ،أ…أ–أ‘أ‡أˆ أ¦أٹأڑأکأ
( 18 373) أأ‡أ†أ£أ‰ أ£أچأڈأ‹أ‰ أˆأƒأںأ‹أ‘ أ
( 17 506) أ‘أ†أأ“ أ‡أ،أ£أŒأ،أ“ أ‡أ،أ‡أڑأ،أ¬
( 17 354) أˆأڑأڈ أ‡أ¤ أأ‘أ¸أ‘أٹ أ‡أأأ‡أ
( 17 013) أڑأˆأڈ أ‡أ،أڑأ’أأ’ أ‡أ،أ£أ’أ¦أ›أ
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241992