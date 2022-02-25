التشطيب عن قضية فساد لرجل الأعمال عبد الحكيم هميلة لهذا السبب


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 09:30 قراءة: 0 د, 20 ث
      
باشرت صباح امس هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد عقاري ومالي شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة... وبالمناداة عليه لم يحضر الجلسة ،وحضر محاميه وقدم للمحكمة شهادة نشر تفيد أن القضية منشورة أمام محكمة التعقيب راجيا التشطيب عنها من دفاتر الدائرة لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوصها،وبعد المفاوضة الحينية استجابت المحكمة للطلب وشطبت عن القضية.

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