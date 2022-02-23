أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة احكام ب5 سنوات سجنا في حق إطارين ساميين بمركز النهوض بالصادرات بوزارة التجارة ،كما قضت المحكمة ايضا بالحكم ب16 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق رجل اعمال وذلك على خلفية اتهامهم بالقيام بعمليات تصدير وهمية للتمور والحصول على منح من الدولة فاقت المليار مقابل تسلم الموظفين المذكورين مبالغ مالية من قبل رجل الأعمال ...
احكام بين 5 و16 سنة سجنا في حق اطارات بوزارة التجارة ورجل أعمال
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