تكريم الذاكرة النسائية محور جلسة عمل بين وزارة المرأة والبريد التونسي

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أشرفت الدكتورة أمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 على جلسة عمل بحضور السيّد سامي المكّي الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد والسيد الحبيب العبيدي مدير مركز الطوابع البريدية وعدد من سامي إطارات الوزارة و مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف).وخصّص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير برامج العمل المشتركة في مجال الإصدارات الخاصة من الطوابع البريديّة بهدف تكريم نماذج من أبرز الرائدات التونسيّات اعترافا بما قدمنه في شتّى المجالات وحفظا للذاكرة النسائية وإحيائها والتعريف بهنّ لدى الناشئة والأجيال القادمة.وقررت الوزيرة تشكيل لجنة علميّة لضبط قائمة من النساء التونسيّات اللاّتي كان لهنّ عميق الأثر في الدفاع عن حقوق الإنسان والنضال من أجل قيم المساواة والكرامة والجمال ونشر المعرفة والفكر في الذاكرة والوجدان التونسيين.