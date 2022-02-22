هذا ما قرره القطب القضائى المالي في حق مسؤول سابق بوزارة الخارجية واخرون


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 11:00 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نظرت أمس الاثنين 21 فيفري 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد مالي شملت الأبحاث فيها مسؤول سابق بوزارة الخارجية ومتهمين آخرين وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الخارجية وقدم مطلب للقيام بالحق الشخصي وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.

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بالمناداة على المتهمين لم يحضر الا متهم فقط
وفوض محامو المتهمين النظر في التأخير المحكمة قررت تحديد موعد 28 افريل المقبل للمحاكمة .


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