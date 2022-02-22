الجرندي يحث السفير الكوريّ بتونس على مزيد تنشيط التعاون الاقتصادي وتنويعه مع استعداد تونس لتقديم كل التسهيلات للاستثمارات الكورية

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استقبل عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، يوم الإثنين 21 فيفري 2022، SUN Nahm-kook، سفير جمهوريّة كوريا بتونس.وأعرب الوزير الجرندي خلال هذا اللّقاء عن ارتياحه للتطور المثمر الذي تشهده العلاقات التونسية-الكورية مؤكدا على ضرورة مواصلة تعزيزها عبر تكثيف تبادل الزيارات على أعلى مستوى والترفيع في نسق التشاور والتنسيق صلب المحافل الدولية.وشدّد الجرندي على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها الدّورة الــ11 للّجنة الثّنائيّة التّونسيّة-الكوريّة المشتركة داعيا إلى مزيد تنشيط التعاون الاقتصادي وتنويعه ومبرزا في نفس الوقت استعداد تونس لتقديم كل التسهيلات للاستثمارات الكورية ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية والتي من شأنها ان ترجع بالنفع على كلا البلدين الصّديقين.كما أثنى الجرندي على قيمة التضامن التي يتقاسمها الشعبان الصديقان والتي تجسدت من خلال الدّعم الكوري لبلادنا خلال الجائحة.من جهته، أشاد السّفير الكوريّ الجنوبيّ بمتانة العلاقات التّاريخيّة بين البلدين مبديا حرصه على بذل قصارى الجهد من أجل مزيد تطويرها والرقي بها إلى مستويات أرفع عبر تثمين المزايا التّفاضليّة التي تتمتع بها تونس، من حيث موقعها الاستراتيحي، والتعريف بها لدى المستثمرين الكوريين وهو ما سينعكس ايحابيا كذلك على اقتصاد بلاده من خلال تطوير التعاون مع القارتين الافريقية والاوروبية. كما أكد السفير الكوري في نفس السياق على الأولوية التي توليها حكومة كوريا الجنوبية إلى القارّة الإفريقيّة وللتّعاون الثّلاثيّ التي يمكن أن تستفيد منه تونس بشكل كبير في تعاونها مع أشقائها الافارقة.