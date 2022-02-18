إحالة رجل الأعمال لزهر سطا على القطب القضائى المالي في 3 قضايا فساد


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 10:48 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نظرت أمس الخميس 17 فيفري 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة في 3 قضايا فساد تعلقت برجل الأعمال لزهر سطا وبالمناداة عليه تبين أنه لم يتم جلبه من السجن لأنه مريض بالكرونا وهو يخضع للعلاج ،وبين محاموه أن إحدى القضايا محل تعقيب طالببن التشطيب عنها لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوصها طالبين تأخير بقية القضايا لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، وحضر القائمون بالحق الشخصي في القضية وطلبوا تكليف خبيرين .

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المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للنظر في الطلب وتحديد موعد للجلسة القادمة .

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