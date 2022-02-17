هذا ما قرره القطب القضائى المالي في حق وزير الدفاع السابق رضا قريرة

باشرت صباح اليوم الخميس 17 فيفري 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر في ملف فساد مالي وتجاوزات شملت الأبحاث فيها وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة وبالمناداة عليه تبين أنه لم يحضر الجلسة وحضر متهم ثاني وطلب محاميه ومحامي قريرة التأخير ،كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب بدوره التأخير للقيام بإجراءات الدعوى المدنية المحكمة قررت تأخير القضية لجلسة افريل المقبل.









