تشيلسي الإنجليزي يتوج بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي

. ..

. .

وتقدم تشيلسي في النتيجة عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ55، قبل أن يعادل بالميراس من ركلة جزاء نفذها بنجاح رافائيل فيغا في الدقيقة الـ64.وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.وفي الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الإضافي الثاني سجل تشيلسي هدف التقدم (القاتل) 2-1 من ركلة جزاء نفذها بنجاح الألماني كاي هافيرتز.وأنهى بالميراس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه لوان غارسيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الإضافي الثاني لتدخله العنيف على هافيرتز.وتوج تشيلسي بلقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر النهائي في عام 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف دون مقابل.في المقابل، فشل بالميراس في مشاركته الثانية بالتتويج باللقب، بعدما حل رابعا في نسخة العام الماضي بعد خسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح.وتشيلسي هو ثالث نادي إنجليزي يتوج بمونديال الأندية بعد مانشستر يونايتد عام 2008 وليفربول عام 2019.وتأهل تشيلسي إلى النهائي بعد التغلب على الهلال السعودي بطل آسيا بهدف دون مقابل، فيما تفوق بالميراس على الأهلي بطل إفريقيا بهدفين نظيفين.يذكر أن الأهلي المصري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم على ملعب "آل نهيان" بنادي الوحدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.