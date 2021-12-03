بسيس: تغيير الرئيس لعيد الثورة يذكّرني بالقذافي... وقت الدنيا قاعدة تتطوّر جاء قاللهم التأريخ في الاسلام يبدأ من وفاة الرسول ﷺ وليس من هجرته ‎‎

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 10:56 قراءة: 0 د, 54 ث
      
اعتبر الجمعة 3 ديسمبر، الاعلامي برهان بسيس ان تغيير رئيس الجمهورية لعيد الثورة من 17 ديسمبر الي 14 جانفي يفتح جدلا جديدا لا طائل منه.
وقال "البلاد موش ناقصة، يعني يجمو يخرجو في تالة يقولو الثورة تبدا من 11 جانفي لان تالة كانت منعرجا كبيرا في الثورة في ذلك اليوم وبعد يخرجو في صفاقس يقولو نهار 13..وبعد سيدي بوزيد يقولوو 17 .... موش ناقصة البلاد...).

وصرح ان تغيير موعد عيد الثورة يذكره بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ثورة الفاتح مم سبتمبر، عندما كانت الدنيا تتطور والنفط يبنى في البلدان قاللهم الي التأريخ في الاسلام ما يبداش بهجرة الرسول بل بوفاة الرسول ﷺ لتبقى ليبيا الدولة الوية التي تعتمد تقويما جديدا يبدأ من وفاة الرسول..... ودخلنا في المتاهات هذيا".


وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد،أعلن لدى إشرافه يوم أمس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، عن إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال المجلس تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة، بدلا عن يوم 14 جانفي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 237254

Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 03 Decembre 2021 à 11h 08m |           
Exactement.....on est a 120 jours d'importation en devise.....les changements de date c'est plus important....rabi yester TOUNES



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