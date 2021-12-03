زياد الهاني: إلغاء الاحتفال بموعد 14 جانفي عيدا للثورة يمثل حلقة أخرى من حلقات تقسيم التونسيين وضرب وحدتهم

اعتبر الجمعة 3 ديسمبر، الاعلامي زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن اعتزام رئيس الجمهورية قيس سعيّد إصدار مرسوم رئاسي لتغيير الاحتفال بذكرى الثورة التونسية من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر يمثل حلقة أخرى من حلقات تقسيم التونسيين وضرب وحدتهم.وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد،أعلن لدى إشرافه يوم أمس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، عن إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال المجلس تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة، بدلا عن يوم 14 جانفي.