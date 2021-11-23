بعد اذاعة القرآن الكريم، القضاء يقرر رفع حجز الهايكا لمعدات شبكة الزيتونة للاعلام التي تتعامل مع قناة الزيتونة

أفادت الثلاثاء 23 نوفمبر، قناة الزيتونة ان المحكمة الابتدائية ببن عروس قررت رفع حجز معدات شبكة الاعلام والاتصال الذي نفذته مؤخرا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وأوضحت قناة الزيتونة أن شبكة الزيتونة للاعلام والاتصال كانت قدمت للقضاء مؤيدات على أنها شركة مستقلة تسدي خدمات وليس لها علاقة بقناة الزيتونة.
يذكر ان رفع حجز شبكة الزيتونة يتزامن مع رفع الحجز على معدات اذاعة القرآن الكريم لصاحبها النائب سعيد الجزيري.
وأوضحت قناة الزيتونة أن شبكة الزيتونة للاعلام والاتصال كانت قدمت للقضاء مؤيدات على أنها شركة مستقلة تسدي خدمات وليس لها علاقة بقناة الزيتونة.
يذكر ان رفع حجز شبكة الزيتونة يتزامن مع رفع الحجز على معدات اذاعة القرآن الكريم لصاحبها النائب سعيد الجزيري.
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