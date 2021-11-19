حمام الانف: محاصرة مجرم خطير محل 13 منشور تفتيش في قضايا تحويل وجهة وتهريب عملة

تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف أول أمس واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير محل 13 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا تحويل وجهة انثى ،وتهريب العملة ،والاعتداء بالعنف الشديد .



بالتحري معه تبين أنه محل تتبع من أجل تورطه في قضايا سرقات بجميع انواعها ،باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.



