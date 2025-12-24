Babnet   Latest update 22:16 Tunis

تطاوين: انطلاق الملتقى الوطني للاقتصاد الأخضر حول الانتقال الإيكولوجي بمشاركة 45 شابًا وشابة من 11 ولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025
      
تتواصل بالمركّب الشبابي المغاربي بتطاوين، فعاليات الملتقى الوطني للاقتصاد الأخضر الذي يُنظَّم تحت إشراف الإدارة العامّة للشباب وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين، ويندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، وفي إطار محور الرفاه الاجتماعي وطرق العيش السليم.

وافادت المكلّفة بالإعلام بالملتقى الوطني للاقتصاد الأخضر سهام منصوري صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء بإنّ الهدف العام لهذا الملتقى، الذي ينعقد في دورته الأولى، يتمثّل في تشجيع الشباب على الاندماج في الاقتصاد الوطني ودعم مسار الانتقال الإيكولوجي من خلال توعيتهم وتنمية حسّهم الفكري والنقدي في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر وإبراز أهميّة المحافظة على البيئة وحسن استغلالها بشكل إيجابي ومستدام.

وأضافت المنصوري أنّ الملتقى يقوم على محورين أساسيين يتمثّلان في الاقتصاد والبيئة، حيث يتم العمل على الربط بين البعد التنموي والبعد البيئي بما يتيح للشباب فرص التفكير في مشاريع مبتكرة تحترم المحيط الطبيعي وتستجيب في الآن ذاته لمتطلّبات التنمية.

وبيّنت في السياق ذاته أنّ اهداف الملتقى تنموية بعيدة المدى من بينها المساهمة في ضمان مورد رزق للشباب وتقديم أفكار قابلة للتجسيد يمكن أن تمثّل مصدر دخل قارّ دون الإضرار بالبيئة، وذلك عبر تشجيع المشاركين على استخدام مواد أولية إيكولوجية متوفّرة في محيطهم وإعادة تثمينها ضمن مقاربة إيكولوجية شاملة.
وأوضحت أنّ البرنامج يتضمّن تنظيم جملة من الورشات التطبيقية والحصص التكوينية لفائدة 45 شابًا وشابة من 11 ولاية، يمثّلون مؤسسات شبابية من مختلف الجهات بمعدّل مشاركَيْن عن كل ولاية، أعمارهم من 17 سنة فما فوق.
ويُنتظر أن تتواصل فعاليات الملتقى على مدى خمسة أيّام على أن يُختتم يوم السبت القادم، مع تقديم خلاصات وتوصيات تهدف إلى دعم مشاركة الشباب في مسار الاقتصاد الأخضر وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة.
