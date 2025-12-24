الديوان الوطني للأسرة يجهّز ثلاث مصحات متنقّلة بمناطق في صفاقس وقبلي والشمال الغربي تفتقر لمراكز صحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c83c533269c8.08043868_jnlohgkmifpqe.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، في بلاغ له اليوم الاربعاء، عن تجهيز ثلاث مصحات متنقّلة تجهيزا كاملا، بما في ذلك آلات التصوير بالموجات فوق الصوتية، لتوفير خدمات صحية للمناطق التي تفتقر إلى مراكز صحية قارة.



وأوضح البلاغ أن هذه المصحات المتنقلة، تمّ تجهيزها بدعم من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي Perenco وMazarine Energy، مفيدا أنها ستوضع على ذمّة متساكني ولايتي صفاقس وقبلي، إلى جانب إحدى ولايات الشمال الغربي، دون ذكرها.









ويهدف المشروع، بحسب الديوان، إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين من مختلف الجهات، خاصة في المناطق الأكثر حاجة إليها، وتقليص مشقة التنقل نحو المؤسسات الاستشفائية البعيدة، عبر توفير فحوصات طبية أساسية مباشرة.

