قضية سيف الدين مخلوف: تعيين موعد جلسة المحاكمة يوم 11 نوفمبر الجاري

أكّد مصدر مطلع لاذاعة موزاييك أنّ قاضي التحقيق العسكري أنهى أعماله الاستقرائية وختم الأبحاث بخصوص القضية التحقيقية المنشورة ضد المحامي سيف الدين مخلوف حول التطاول على مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والمسّ من معنويات الجيش.



وبصدور قرار ختم البحث قرّر قاضي التحقيق العسكري إحالة سيف الدين مخلوف على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية لمقاضاته من أجل التهم المنسوبة اليه. وتقرّر تعيين موعد جلسة المحاكمة ليوم 11 نوفمبر الجاري ....‎‎



المصدر - موزاييك



