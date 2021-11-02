محادثة هاتفية بين وزير الداخلية ونظيره السعودي

وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 16:37 قراءة: 0 د, 21 ث
      
جرت ظهر اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 محادثة هاتفية بين وزير الداخلية "توفيق شرف الدين" ونظيره السعودي الأمير "عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز".
وتناولت المحادثة وفق بلاغ للداخلية, عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين تونس والمملكة العربية السعودية والتعاون الثنائي القائم بين البلدين سيما في المجال الأمني وسبل دعم هذا التعاون وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.
هذا وتوجّه وزير الداخلية بدعوة رسمية إلى نظيره السعودي لزيارة تونس في الفترة المقبلة.

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