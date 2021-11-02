محكوم ب6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل :هذا ما قرره القطب القضائى في حق سيف الطرابلسي

نظرت صباح امس الاثنين 1 نوفمبر 2021 هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر في حكم اعتراضي لابن شقيق ليلى الطرابلسي سيف الطرابلسي المحكوم ب6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل ،وبالمناداة عليه تبين أنه لم يحضر جلسة الاعتراض وحضر محاميه وكشف أن موكله انه في حالة صحية لا تسمح له بالمثول ،وبعد المفاوضة وباستشارة النيابة العمومية تم رفض مطلب الاعتراض.





وتتعلق القضية باتهام سيف الله الطرابلسي باستغلال علاقة مصاهرته لبن علي والحصول على مقطع حجارة دون احترام القانون والإجراءات المعمول بها قانونيا ،وعلىى حساب الدولة وقد قضت المحكمة ابتدائيا ب6 سنوات سجنا في حق سيف الطرابلسي مع النفاذ العاجل ،وبخطية قدرها 180 الف دينار كضرر مادي وب180 مليونا كضرر معنوي فاعترض على الحكم.



