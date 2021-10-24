كرش الغابة... محاصرة المنحرف الخطيرة "تيتو"

تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم بجهة كرش الغابة من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير محل عدة مناشير تفتيش معروف بكنية "تيتو" ،حوّل منزله بالجهة لوكر لتعاطي المخدرات بمختلف انواعها ،وبيع الخمور خلسة .

وقد تم حجز كمية من مخدر الكوكايين بحوزته ومبالغ مالية متأتية من عمليات نشاطه المشبوه.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء.



