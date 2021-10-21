خلال اتصال هاتفي..رئيسة الحكومة تؤكّد لرئيس حكومة الوطنية الليبية استعداد تونس لتقديم كافة أشكال الدعم للسلطة الليبية

أكّدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال اتصال هاتفي مساء أمس برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة استعداد تونس لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية وذلك لتحقيق الأهداف المناطة بعهدتها ولاسيما منها الوصول إلى إجراء الانتخابات

خلال شهر ديسمبر القادم.



ونوّهت بودن وفق بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الخميس "برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، معربة عن أملها في ان تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين وذلك تجسيدا لروابط الاخوّة والإيمان المشترك بوحدة المصير، وبقيم التضامن والتعاون والتكامل".



من جهته قدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تهانيه للحكومة الجديدة راجيا ان تكلل اعمالها بالنجاح ومشدّدا على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا وتونس والتي وصفها "بالعلاقات المثالية ".



واكد وفق ذات البلاغ وقوف بلاده دائما الى جانب تونس مذكرا بعمق العلاقة بين البلدين والتي بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا.



