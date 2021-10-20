28 سنة سجنا في حقّ عبد السلام اليونسي في قضايا صكوك دون رصيد

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 19:42قراءة: 0 د, 22 ث
أكّدت مساعدة وكيل الجمهورية بإسم محكمة أريانة والمتحدّثة الرسمية باسمها فاطمة بوقطايا لاذاعة موزاييك أنّ دائرة الشيكات بالمحكمة الإبتدائية بأريانة نظرت في 6 ملفات قضايا صكوك دون رصيد متهم فيها الرئيس السابق للنادي الإفريقي عبد السلام اليونسي، وقضت بالسجن 5 أعوام في 5 قضايا و3 سنوات في القضية السادسة مع النفاذ العاجل، ليبلغ مجموع الأحكام بالسجن 28 سنة.

كما قضت الدائرة نفسها بتخطئته بـ 2 مليون دينار.




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