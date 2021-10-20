28 سنة سجنا في حقّ عبد السلام اليونسي في قضايا صكوك دون رصيد

أكّدت مساعدة وكيل الجمهورية بإسم محكمة أريانة والمتحدّثة الرسمية باسمها فاطمة بوقطايا لاذاعة موزاييك أنّ دائرة الشيكات بالمحكمة الإبتدائية بأريانة نظرت في 6 ملفات قضايا صكوك دون رصيد متهم فيها الرئيس السابق للنادي الإفريقي عبد السلام اليونسي، وقضت بالسجن 5 أعوام في 5 قضايا و3 سنوات في القضية السادسة مع النفاذ العاجل، ليبلغ مجموع الأحكام بالسجن 28 سنة.كما قضت الدائرة نفسها بتخطئته بـ 2 مليون دينار.