تعاني من السرطان والكنام رفضت تمكينها من الدواء: النائب هاجر بوهلالي توجه نداء استغاثة لسعيد

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 16:23قراءة: 0 د, 37 ث
وجهت اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 النائب المجمدة عسويتها في البرلمان هاجر بوهلالي نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مطالبة إياه بضرورة ضمان حقها في الحياة وحقها في الصحة والعلاج.


وفي اتصال هاتفي لها مع اذاعة شمس، أكدت هاجر بوهلالي، أنها تعاني من مرض السرطان وقد رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمكينها من الدواء للقيام بحصة علاج كيمياوي مبرمجة يوم الجمعة القادم.

وأوضحت بوهلالي أن سبب الرفض يعود للأمر الرئاسي 117 وإيقاف بطاقة علاج الكنام.

وقالت المتحدثة أنه تشتغل في القطاع العام منذ سنة 1996 وقد دخلت مؤخرا للبرلمان عوضا عن النائب مبروك الخشناوي الذي وافته المنية.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234514

Observateur  (Canada)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 17h 54m |           
إلي توجهتلو بالنداء لن ينصت إليك. هو إنسان متوحد لا يستمع إلا لنفسه

Observateur  (Canada)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 17h 46m |           
سياسة الإنتقام و التشفي لن تفيد البلاد



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