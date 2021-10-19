تعاني من السرطان والكنام رفضت تمكينها من الدواء: النائب هاجر بوهلالي توجه نداء استغاثة لسعيد

وجهت اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 النائب المجمدة عسويتها في البرلمان هاجر بوهلالي نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مطالبة إياه بضرورة ضمان حقها في الحياة وحقها في الصحة والعلاج.وفي اتصال هاتفي لها مع اذاعة شمس، أكدت هاجر بوهلالي، أنها تعاني من مرض السرطان وقد رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمكينها من الدواء للقيام بحصة علاج كيمياوي مبرمجة يوم الجمعة القادم.وأوضحت بوهلالي أن سبب الرفض يعود للأمر الرئاسي 117 وإيقاف بطاقة علاج الكنام.وقالت المتحدثة أنه تشتغل في القطاع العام منذ سنة 1996 وقد دخلت مؤخرا للبرلمان عوضا عن النائب مبروك الخشناوي الذي وافته المنية.