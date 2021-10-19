غرق أب وطفليه في عملية هجرة غير نظامية بسواحل المهدية

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 10:48قراءة: 1 د, 18 ث
أكد الكاتب العام لنقابة الامن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح، صباح اليوم الثلاثاء، ان مركب المهاجرين غير النظاميين الذي غرق على بعد 7 اميال من سواحل المهدية كان على متنه أب رفقة طفليه البالغين من العمر 6 و7 سنوات.

وأقر في تصريح لاذاعة شمس آف آم أن الأب تم ترحيله مؤخرا ليشارك في عملية "حرقة" في محاولة منه للعودة مجددا للوجهة الأوروبية.

هذا وافاد بن صالح أن الغرقى في عملية الهجرة غير النظامية من مختلف ولايات الجمهورية التونسية، لافتا النظر إلى أن البحث جاري عن منظم هذه العملية التي راح ضحيتها 4 أشخاص .

وقال مراد بن صالح إن الأوضاع الإقتصادية الصعبة خلال العشرية الأخيرة كانت السبب وراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وشدد التأكيد ان المعالجة الامنية لوحدها لا تكفي للتصدي لهذه الظاهرة في ظل تواصل إنخرام الأوضاع الإقتصادية.



وكان تم يوم الأحد انتشال جثتين إضافيتين لمهاجرين غير نظاميين من بين 21 شخصا ظلوا مفقودين حتى عشية الأحد، بعد غرق مركبهم قبالة سواحل المهدية مساء السبت إلى الأحد، وفق ما أكّده فريد بن جحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، الأحد في تصريح اعلامي".

وارتفع بذلك عدد جثث الضحايا الذين فقدوا خلال غرق المركب، الذي كان يقل 30 مهاجر غير نظامي انطلقوا من شاطىء البغدادي التابع لولاية المنستير، إلى أربعة جثث فيما تم إنقاذ 7 أفراد من قبل وحدات خفر السواحل التابعة لكل من الحرس البحري بالمهدية والمنستير والجيش والديوانة.


وأوضح بن جحا، في ذات السياق، أن النيابة العمومية بالمهدية فتحت بحثا تحقيقيا في الغرض وأمرت بالاحتفاظ بأربعة أشخاص بتهمة تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والناجم عنه الموت.





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 234480

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 12h 54m |           
نلاحظ أن إعلام المجاري يتقصى المعلومات من لدن النقابة و لا يأخذها من الناطق الرسمي، مع أنه من المصائب التي ابتليت بها تونس في العشرية الأخيرة التي يتحدث عنها النقابي الفذ هي النقابات عموما و النقابات المسلحة خصوصا

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 19 Octobre 2021 à 12h 50m |           
لا حول و لا قوة إلا بالله
إنا لله و إنا إليه راجعون

Radhiradhouan  ()  |Mardi 19 Octobre 2021 à 11h 31m |           
من مآسي ومخلفات إنقلاب 25 جويلية 2021



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