الكرم: محاصرة مجرمين خطيرين محلا بطاقات جلب قضائية ومناشير تفتيش

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 09:06قراءة: 0 د, 22 ث
تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج واعوان مركز الامن الوطني بالكرم واثر مداهمة أمنية محكمة تجند لها اكثر من 13 امنيا من محاصرة وايقاف عنصرين اجراميين محلا بطاقات جلب قضائية و مناشير تفتيش في قضايا براكاجات وسرقات وعنف شديد.
بتفتيشهما تم حجز اسلحة بيضاء وقد اعترفا بما نسب إليهما.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهما على العدالة لمحاكمتهما من اجل ما نسب اليهما من تهم.

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