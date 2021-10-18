أريانة: القبض على عنصر متشدد هدد الأمنيين والعسكريين بالذبح

اطاح أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الارهاب بأريانة أمس الاحد بعنصر متشدد يتبنى الفكر تكفيري الجهادي حديث الخروج من السجن، نزل مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو حاملا لسكين ويهدد الأمنيين والعسكرين بالذبح .



بتفتيش هاتفه الجوال تم العثور على مقاطع فيديو أخرى بهاتفه الجوال تمجد تنظيم داعش الارهابي و تدعو الى بث الفوضى بالبلاد .

وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاشتباه في الانضمام لتنظيم ارهابي .







