أريانة: القبض على عنصر متشدد هدد الأمنيين والعسكريين بالذبح

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 09:14قراءة: 0 د, 21 ث
اطاح أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الارهاب بأريانة أمس الاحد بعنصر متشدد يتبنى الفكر تكفيري الجهادي حديث الخروج من السجن، نزل مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو حاملا لسكين ويهدد الأمنيين والعسكرين بالذبح .

بتفتيش هاتفه الجوال تم العثور على مقاطع فيديو أخرى بهاتفه الجوال تمجد تنظيم داعش الارهابي و تدعو الى بث الفوضى بالبلاد .
وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاشتباه في الانضمام لتنظيم ارهابي .



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234411



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 18 أكتوبر 2021 | 12 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:07 17:41 15:12 12:11 06:30 05:03
Babnet
19°
Babnet23°Babnet% 68:الرطــوبة
تونــسBabnet17°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1722°-1825°-1728°-1928°-19
  • Avoirs en devises
    21469,6

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28746 DT        1$ =2,84208 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   2127,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة