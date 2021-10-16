رئيس مجلس الوزراء المصري يهنئ رئيسة الحكومة نجلاء بودن

تلقت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن بعد ظهر يوم السبت ، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي لتهنئتها بمناسبة أداء حكومتها لليمين والانطلاق في عملها، متمنيا لها النجاح في مهامها على رأس الحكومة الجديدة.



وحسب بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة ، نوّهت بودن بهذه المناسبة برفعة العلاقات بين تونس ومصر على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة، كما شكرت الحكومة المصرية على وقوفها الى جانب تونس في حربها ضد جائحة كوفيد-19.

وفي الختام اعرب الجانبان عن الرغبة المشتركة من أجل إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المرتقبة.



يذكر أنّ رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، كانت اعلنت صباح يوم الإثنين بقصر قرطاج، عن تركيبة حكومتها التي كُلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر 2021 من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والتي ضمت 24 وزيرا وكاتبة دولة، من بينهم 9 نساء، أدّوا جميعهم اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.



