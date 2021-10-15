عبير موسي تتهم رئيس الجمهورية بمنعها من دخول مقبرة الشهداء ببنزرت

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 18:55قراءة: 0 د, 31 ث
اتهمت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعطاء التعليمات لغلق باب مقبرة الشهداء أمامها وأمام أنصارها ببنزرت ومنعها من تلاوة الفاتحة على ارواح الشهداء، حسب تعبيرها.

وقالت "لا تحتكر الوطنية.. الشهداء شهداء الدساترة وهم أجدادها قبل غيرهم'' مضيفة أنّ معركة الجلاء أقرها الحزب الدستوري، وذلك خلال موكب احتفال حضره عدد من أنصار الحزب الدستوري الذين أتوا من مختلف ولايات الجمهورية للإحتفال بالذكرى 58 لعيد الجلاء ببنزرت .

وتوجهت عبير موسي بالقول لقيس سعيد "أحنا لا نخالف القانون ولا نخرق الدستور.. اليوم وصمة عار أنه أغلق أمامنا مقبرة شهداءنا وومنعنا من تلاوة الفاتحة".



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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234305

Delavant  (France)  |Samedi 16 Octobre 2021 à 03h 46m |           
Le nationalisme a le dos rond, c'est la surenchère' 'qui dit mieux''. En attendant les tunisiens sont pris pour des moutons de panurge. Vue d'extérieur cette classe politique est pathétique.



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