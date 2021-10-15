عبير موسي تتهم رئيس الجمهورية بمنعها من دخول مقبرة الشهداء ببنزرت

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعطاء التعليمات لغلق باب مقبرة الشهداء أمامها وأمام أنصارها ببنزرت ومنعها من تلاوة الفاتحة على ارواح الشهداء، حسب تعبيرها.وقالت "لا تحتكر الوطنية.. الشهداء شهداء الدساترة وهم أجدادها قبل غيرهم'' مضيفة أنّ معركة الجلاء أقرها الحزب الدستوري، وذلك خلال موكب احتفال حضره عدد من أنصار الحزب الدستوري الذين أتوا من مختلف ولايات الجمهورية للإحتفال بالذكرى 58 لعيد الجلاء ببنزرت .وتوجهت عبير موسي بالقول لقيس سعيد "أحنا لا نخالف القانون ولا نخرق الدستور.. اليوم وصمة عار أنه أغلق أمامنا مقبرة شهداءنا وومنعنا من تلاوة الفاتحة".