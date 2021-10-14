سعيد يُبلغ السفير الأمريكي استياء تونس من إدراج الأوضاع فيها، في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أبلغ رئيس الجمهورية السفير الأمريكي استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي.
وذلك في إشارة إلى جلسة الإستماع التي تعتزم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ، عقدها اليوم الخميس، وستخصص لدراسة الأوضاع في تونس.
كما أشار رئيس الدولة إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج.
وكان هذا اللقاء فرصة، أيضا، لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يُشيعها أعداء الديمقراطية وفق نفس البلاغ .
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أبلغ رئيس الجمهورية السفير الأمريكي استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي.
وذلك في إشارة إلى جلسة الإستماع التي تعتزم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ، عقدها اليوم الخميس، وستخصص لدراسة الأوضاع في تونس.
كما أشار رئيس الدولة إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج.
وكان هذا اللقاء فرصة، أيضا، لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يُشيعها أعداء الديمقراطية وفق نفس البلاغ .
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