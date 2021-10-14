سعيد يُبلغ السفير الأمريكي استياء تونس من إدراج الأوضاع فيها، في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 18:46قراءة: 0 د, 37 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أبلغ رئيس الجمهورية السفير الأمريكي استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي.

وذلك في إشارة إلى جلسة الإستماع التي تعتزم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ، عقدها اليوم الخميس، وستخصص لدراسة الأوضاع في تونس.

كما أشار رئيس الدولة إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج.

وكان هذا اللقاء فرصة، أيضا، لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يُشيعها أعداء الديمقراطية وفق نفس البلاغ .


Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 234243

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 11h 39m |           
"أن شاء الله تلقي سيكون يسمعك"
لغتهم تدل عليهم مهما تخفوا ونافقوا
وهذا من فضل ربي علينا

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 11h 22m |           
لا يجب ان ننسى ايضا ان لأمريكا ملاحظين و خبراء و ربما جواسيس داخل تونس، و .بالتالي المهم هو تلاقي ما يصدر عن قرطاج مع ما تتوصل له أمريكا حسب امكانياتها
فبحيث غردي. يا مباركة غردي. أن شاء الله تلقي سيكون يسمعك

Observateur  (Canada)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 03h 23m |           
معتوه و زغرطولو في وذنيه أو عندما يتخيل الغراب أنه يستطيع أن يكون كالنسر
يحكى أن غراب رأى نسرا ينقض على حمل و يطير به في الجو ، فتساءل مذا ينقصني؟ النسر له جناحان و أنا كذلك و النسر له مخالب و أنا أيضا .طار الغراب فوق حقل فشاهد فيه خرفان ترعى فحط على كبش و لكن لم يستطع أن يطير و تعلقت مخالبه بصوف الكبش فلم يستطع أن يفك مخالبه فأخذ ينعق حتى شاهده الراعي فأمسك به و ضحك من غباوته و نتف ريشه و أعطاه للأطفال ليتسلوا به ههههه

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 21h 29m |           
والتعبير عن الاستياء من نقطة في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي اليس تدخلا في الشؤون الامريكية وخاصة مجلسها التشريعي
ثم القرارات الامريكية لمنح مساعدات او اعانات او تاطير او تدريب هلا تعتبر تدخلا سافرا يجب الاستياء منه
لقد كثر الضباب وزاد الغموض
كل خوفى من الضباب

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 20h 42m |           
بالله علاش نتعنطزو في تونس؟ خبزنا من امريكيا دوانا و لقاحاتنا من امريكيا سلاحنا كلو من امريكيا يعني كان تخطانا امريكيا نرجعوا لبداية ثلاثة الاف سنة حظارة اللي نافخينلنا راسنا بيها.

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 20h 38m |           
اذا كان اللقاء مع سفير الولايات المتحدة فرصة، ألتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يُشيعها أعداء الديمقراطية
فمتى ستحين الفرصة لتوضيح كل المواضيع للشعب التونسي "ورفع الالتباسات التي يُشيعها أعداء الديمقراطية" ومعرفة من هم اعداء الديمقراطية الحقيقيين



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