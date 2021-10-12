عبير موسي تتهم رئس الجمهورية بـ "التستر على العنف" وتقرر رفع شكوى ضدّه!

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ "التستر على العنف" الذي تعرّضت له بالبرلمان وبـ ''المشاركة في تعنيفها من خلال رفضه تأمينها''.
وأعلنت موسي، في بث مباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنها سترفع شكوى ضد رئيس الجمهورية من أجل ''التستر على العنف ورفض تأمينها''، مشيرة إلى أن رئيس الدولة كان على علم مما سيحدث لها بالبرلمان قبل ذلك بـ3 أيام دون أن تحرك، وفق قولها.
واعتبرت أن رئيس الجمهورية قد أهان نواب الحزب الدستوري الحر عندما عرض صورهم خلال كلمته أمس الإثنين وساوى بين الجلاّد والضحيّة ،وفق تعبيرها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام أمس بعرض ألبوم صور من جلسات البرلمان المعلقة أعماله لجلسات اتسمت بالتشنج و ممارسة العنف وذلك خلال كلمة ألقاها إثر إعلان رئيسة الحكومة عن تشكيلة حكومتها
وأعلنت موسي، في بث مباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنها سترفع شكوى ضد رئيس الجمهورية من أجل ''التستر على العنف ورفض تأمينها''، مشيرة إلى أن رئيس الدولة كان على علم مما سيحدث لها بالبرلمان قبل ذلك بـ3 أيام دون أن تحرك، وفق قولها.
واعتبرت أن رئيس الجمهورية قد أهان نواب الحزب الدستوري الحر عندما عرض صورهم خلال كلمته أمس الإثنين وساوى بين الجلاّد والضحيّة ،وفق تعبيرها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام أمس بعرض ألبوم صور من جلسات البرلمان المعلقة أعماله لجلسات اتسمت بالتشنج و ممارسة العنف وذلك خلال كلمة ألقاها إثر إعلان رئيسة الحكومة عن تشكيلة حكومتها
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