يمينة الزغلامي تندد بعرض قيس سعيد صورا للمرحومة محرزية العبيدي في البرلمان

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 07:33قراءة: 0 د, 30 ث
انتقدت النائبة في البرلمان يمينة الزغلامي عرض الرئيس صورا لما حصل في البرلمان بما فيها صورة زميلتها المرحومة محرزية العبيدي.

وكتبت الزغلامي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن محرزية العبيدي تعرضت للعنف اللفظي والرقمي والتنمر طيلة أشهر قبل تعكر حالتها ووفاتها رحمها الله وهذا العنف من بين أسباب وفاتها...

وأضافت أن الرئيس ساهم في تمادي العنف لما رفض تدخل الامن الرئاسي لإيقاف العنف الذي مارسه بعض النواب

وكتبت أن السيدة الفقيدة لها زوجا وأبناء وعائلة وممنوع انك تعرض صورتها لمزيد التحريض والتشويه والتنمر وهذا تصرف مناف للدستور وكل المعاهدات والانفاقيات الدولية والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة...



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234043

Lechef  (Nigeria)  |Mardi 12 Octobre 2021 à 08h 28m |           
C'est la recherche dans l'eau trouble ! Parce qu'une photo est visualisée dans son ensemble et non pas avec ces détails de personnes et en sus nominatives ! Bizarre.

Citoyenlibre  ()  |Mardi 12 Octobre 2021 à 08h 22m |           
يزي مالكلام الفارغ ،،، كان بعث الأمن راكم قلتو انه دكتاتور ،،



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