يمينة الزغلامي تندد بعرض قيس سعيد صورا للمرحومة محرزية العبيدي في البرلمان

انتقدت النائبة في البرلمان يمينة الزغلامي عرض الرئيس صورا لما حصل في البرلمان بما فيها صورة زميلتها المرحومة محرزية العبيدي.وكتبت الزغلامي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن محرزية العبيدي تعرضت للعنف اللفظي والرقمي والتنمر طيلة أشهر قبل تعكر حالتها ووفاتها رحمها الله وهذا العنف من بين أسباب وفاتها...وأضافت أن الرئيس ساهم في تمادي العنف لما رفض تدخل الامن الرئاسي لإيقاف العنف الذي مارسه بعض النوابوكتبت أن السيدة الفقيدة لها زوجا وأبناء وعائلة وممنوع انك تعرض صورتها لمزيد التحريض والتشويه والتنمر وهذا تصرف مناف للدستور وكل المعاهدات والانفاقيات الدولية والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة...