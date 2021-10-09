رئيس الجمهورية يؤكد ل Louise Mushikiwabo حرص تونس على نجاح القمة المقبلة للفرنكوفونية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، Louise Mushikiwabo، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية والوفد المرافق لها.وجدّد رئيس الدولة، بهذه المناسبة، التأكيد على حرص الجمهورية التونسية على نجاح القمة المقبلة للفرنكوفونية بجزيرة جربة وتوفير أفضل الظروف المناسبة لها، واستعرض ما تم بذله من جهود دؤوبة في الغرض والتقدّم الحاصل في التحضيرات الحثيثة الجارية على كافة المستويات حتى تكون بلادنا جاهزة في الموعد لاحتضان هذا الحدث الإقليمي الهام.