أشرف أحمد عظوم وزيــر الشّـؤون الدّينية يوم الجمعة 08 اكتوبر 2021 بمقرّ الوزارة على اجتماع اللّجنة الوطنية للحجّ والعمرة بحضور حسن بالضياف ممثّـل رئاسة الجمهوريّة وعصام الهمامي الــرّئيــس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وثلّة من إطارات الوزارة.

وخصّص الاجتماع في جزئه الأوّل للنظر في ترتيبات الاستعداد لموسم الحجّ 1443هـ /2022 والّذي تمّت المصادقة فيه على روزنامة العمليات المتعلّقة به.



أما عن الجزء الثاني من الاجتماع فلقد وقع التطرّق فيه إلى موضوع العمرة وذلك بحضور ممثلّين عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسّياحة والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية الذين عرضوا المشاغل المتعلّقة بالقطاع ومقترحاتهم في خصوصها.



واطلع الحضور على البروتوكول الصحي المعدّ مؤخرا في إطار تنظيم موسم العمرة وتم الاتفاق على مواصلة نظر المسألة التنظيمية ضمن لجان تستكمل الترتيبات المتعيّنة لضمان حسن سير الموسم الجديد في غضون الأيام القادمة.

هذا وسيقع الإعلان عن انطلاق موسم العمرة في إبانه حال الانتهاء من أعمال اللّجان المذكورة.



