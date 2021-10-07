عثمان الجرندي يطلع رئيس الجمهورية على نتائج مشاركة تونس في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 18:40قراءة: 0 د, 26 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

واطلع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على نتائج مشاركة تونس في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفي اجتماعات عربية واقليمية انعقدت في الفترة الفارطة.

كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بالاستعداد الجيّد للمواعيد الدبلوماسية المقبلة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف بما من شأنه تعزيز مكانة تونس وإشعاع صورتها في الخارج، وكذلك تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات.

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