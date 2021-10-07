رغم خصومتهم السابقة... الصافي سعيد يتضامن مع جوهر بن مبارك

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 07:59قراءة: 0 د, 21 ث
عبر النائب في البرلمان المجمد الصافي سعيد في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن تضامنه مع أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك بعد مداهمة منزله من قبل امنيين وذلك رغم خصومتهم الشهيرة .

وكتب الصافي سعيد في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " كل التضامن والمساندة للمناضل الحقوقي والسياسي الاستاذ جوهر بن مبارك ..
لا والف لا للانقلاب والى الامام .




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