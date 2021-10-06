المرايحي: بعد الانتهاء من الأحزاب ورجال الأعمال سعيد سيشن حربا على النقابات ووسائل الإعلام

قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يشعر بقلق لتدخل الرئيس قيس سعيد في القضاء بذريعة مكافحة الفساد.وأكد لطفي المرايحي ان قيس سعيد سيؤدي إلى حالة من الاقتتال بين ابناء الشعب التونسي وبين الطبقات.وأضاف لطفي المرايحي " الرئيس فشل في تقديم الكثير للشعب التونسي مع انتظارات كبيرة وهو اليوم يقوم بإشباع غرائز الانتقام والتشفي".وقال المرايحي " بعد الانتهاء من الأحزاب ورجال الأعمال قيس سعيد سيشن حربا على النقابات ووسائل الإعلام مضيفا " الاتحاد ليس بمأمن عن ذلك لان سعيد الذي بنى فكره على الشعبوية يرفض الوساطات بينه وبين الشعب".يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى استقباله أوّل أمس الاثنين 4 أكتوبر الحالي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أن تحقيق مطالب التونسيين لا يتم الا بقضاء عادل وأن تطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي.وشدد على ضرورة تعقب كل من أجرم في حق التونسيين واستقلالية القضاء والتسريع في آجال التقاضي وإعطاء كل ذي حق حقه والتصدي لكل من يحاول التسلل إلى قصور العدالة.