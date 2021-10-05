حاكم التحقيق يؤجل استنطاق النائب عبد اللطيف العلوي... وابقائه بحالة سراح

قرر حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس مساء اليوم الثلاثاء 5اكتوبر 2021 تأجيل استنطاق النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي الى جلسة 11 أكتوبر و ابقاؤه في حالة سراح على ذمة القضية المتهم فيها والاعلامي عامر عياد بالاساءة لرئيس الجمهورية خلال برنامج تلفزي بقناة الزيتونة.
وكانت قوات أمنية قد قامت يوم الأحد الماضي، بإيقاف الإعلامي عامر عياد بالإضافة إلى النائب في البرلمان المجمدة أعماله، عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي إثر برنامج تلفزي على قناة الزيتونة، انتقدا خلاله الرئيس قيس سعيد.
يذكر أن قاضي التحقيق، كان قد أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق عامر عياد .
وقال المحامي سمير بن عمر، إن التهم الموجهة اليهما تتمثل هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة والدعوة إلى العصيان وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك.
كما اتهما بالمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم.
وكانت قوات أمنية قد قامت يوم الأحد الماضي، بإيقاف الإعلامي عامر عياد بالإضافة إلى النائب في البرلمان المجمدة أعماله، عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي إثر برنامج تلفزي على قناة الزيتونة، انتقدا خلاله الرئيس قيس سعيد.
يذكر أن قاضي التحقيق، كان قد أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق عامر عياد .
وقال المحامي سمير بن عمر، إن التهم الموجهة اليهما تتمثل هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة والدعوة إلى العصيان وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك.
كما اتهما بالمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم.
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