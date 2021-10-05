هشام العجبوني: ''لو كنت مكان الرئيس لطردت كل الفريق المكلّف بالإعلام الذي سمح بتمرير مغالطات في المونتاج''

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 11:56قراءة: 0 د, 27 ث
عبر النائب والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني عن استغرابه ، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، من تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول عدد المتظاهرين الذين خرجوا الأحد مساندة لإجراءات 25 جويلية.

وكتب العجبوني في صفحته بموقع التواصل فايسبوك: ''لو كنت مكان رئيس الجمهورية لطردت كل من ورّطني في التصريح بأرقام و معطيات مغلوطة، ولطردت كل الفريق المكلّف بالإعلام الذي سمح بتمريرها في المونتاج''.
واعتبر العجبوني، أنّ ''تكرّر هذه الأخطاء يمسّ من مصداقية رئيس الجمهورية''.
وكان الرئيس قيس سعيد اكد بان عدد المتظاهرين تجاوز مليون و800 الف شخص".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233595

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 05 Octobre 2021 à 12h 46m |           
لو كان مكان الرئيس لطرد كل الفريق المكلّف بالإعلام
وبما انه ليس مكان الرئيس ويستحيل ان يكون مكانه فلا بأس، يتقبل الامر ببساطة
انها افكار الامعة لا نصح ولا اخلاق ولا تفكير



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