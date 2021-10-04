بسبب زوجته مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط سابقا أمام القضاء

مثل اليوم الاثنين 4اكتوبر 2021في حالة سراح أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة مدير عام سابق للوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك لمحاكمته بخصوص قضية تعلقت باستغلال النفوذ وتمكين زوجته من أموال تابعة للوكالة مما الحلق أضرارا بها وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث المجراة.





وقد حضر الجلسة المدير العام المتهم ولم تستنطقه المحكمة وطلب محاميه التأخير كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الوكالة الوطنية لحماية المحيط وطلب التأخير لأجل متسع لتقديم طلبات الدعوى المدنية فاستجابت المحكمة للطلب ،وأجلت القضية لجلسة نوفمبر المقبل.



