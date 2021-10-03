ايقاف إعلامي بقناة "الزيتونة" والسياسي عبد اللطيف العلوي

(وات) - أكد المحامي سمير بن عمر، إيقاف الإعلامي عامر عياد والسياسي عبد اللطيف العلوي، القيادي في إئتلاف الكرامة والنائب المجمدة عضويته، صباح اليوم الأحد، بأمر من القضاء العسكري، على خلفية تصريحات مناهضة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال برنامج تم بثه على قناة "الزيتونة" الخاصة.



وأفاد بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن التهم الموجهة إليهما، تتمثل هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة، والدعوة إلى العصيان، وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك.



كما اتهما بالمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم.



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