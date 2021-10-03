ايقاف إعلامي بقناة "الزيتونة" والسياسي عبد اللطيف العلوي

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 08:51قراءة: 0 د, 43 ث
(وات) - أكد المحامي سمير بن عمر، إيقاف الإعلامي عامر عياد والسياسي عبد اللطيف  العلوي، القيادي في إئتلاف الكرامة والنائب المجمدة عضويته، صباح اليوم الأحد،  بأمر من القضاء العسكري، على خلفية  تصريحات مناهضة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال برنامج تم بثه على قناة "الزيتونة" الخاصة. 

وأفاد بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن التهم الموجهة إليهما، تتمثل هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة، والدعوة إلى العصيان، وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك.

كما اتهما بالمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم.

يذكر أن قناة "الزيتونة" غير متحصلة على ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. 
 
 
 
 
 
 

Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 233484

Fenac  (Tunisia)  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 11h 31m |           
ما يقومون به هو ليس عمل صحفي تحريض بين

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 11h 29m |           
التضييق على الحريات ... ومنطق الاستبداد ...سلوك متخلف لفظته كل الامم وبقى يعتنقه بعض المتخلفون الذين يعيشون في الدول المتخلفة التي ترعى الجهل وتستديمه...

Franchise  (Tunisia)  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 11h 11m |           
Ces pseudos, journaliste et député, ont dépassé toutes les limites de la décence et de la politesse. ILs n'ont que ce qu'ils méritent. Diffamer et insulter sont leurs seuls propos. La liberté d'expression ne veut pas dire agresser verbalement, inciter à la violence et porter atteinte à la dignité des personnes.

Amor2  ()  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 09h 48m |           
بتوقيف الإعلامي عامر عياد والأستاذ عبد اللطيف العلوي بداية نشأة جمهورية الزعيم طبعة بيونغ يانغ...

Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 09h 44m |           

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا واجنبنا اتباعه

حسبي الله ونعم الوكيل

الظلم ظلمات اين المفر؟

Sarramba  (United States)  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 09h 40m |           
أبطال وأسود ورموز الأمة والشعب والكرامة والشّرف والحرية والديمقراطية والصّمودة، ضد الخيانة العضمى، والاستبداد والدكتاتورية وارذال الشعب والانسان، "الفاشي" الاوحد والمستبد العقيم والبسيكوباط الخطير
أما "الجيش الوطني الحبيب" مات ودُفن تحت الأقدام القائد الأوحد للقوات المسلحة لما أصبح مليشيا الحشد الشعبي الـمـ جـ جـو سـ يـي

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 09h 33m |           
ضاق صدر قيس سعيد بالتونسيين
هكذا تصنع الأنظمة الإستبدادية وينتشر الفساد

Aziz75  ()  |Dimanche 03 Octobre 2021 à 08h 26m |           
ماكينة الإستبداد و الوايل و الرجوع إلى الوراء بدأت تتحرك لضرب الشرفاء من الشعب. كل شخص يستعمل القوة، مهما كان منصبه، هذا دليل على ضعفه فكريا و إنسانيا. و في الأخير لا يمكن له أن ينجح و مآله الفشل و النسيان و الهروج من التاريخ.



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