الصحبي صمارة: نأمل أن تنال نجلاء بودن ثقة البرلمان بعد تشكيل حكومتها

قال الأربعاء 29 سبتمبر، النائب الصحبي صمارة أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يبيع الوهم للتونسيين و قام بتقسيم وتفرقة الشعب التونسي، معربا عن خشيته من انجرار البلاد إلى حرب أهلية.وتساءل الصحبي صمارة في حوار على راديو ماد " ويني ملفات الفساد إلي تحدث عليها الرئيس و الحصانة مرفوعة على النواب عندها شهرين"، مضيفا " قيس سعيد رئيس نظيف و محيطه نظيف لكن الأفعال غير الأقوال".وفي علاقة بتكليف السيدة نجلاء بودن رئيسة للحكومة الجديدة، تنمى الصحبي صمارة أن تنال الأخيرة ثقة البرلمان.وأضاف الصحبي صمارة " نتمنى أنا تنال نجلاء بودن ثقة البرلمان".وتابع الصحبي سمارة " أي حكومة لا تنال ثقة البرلمان تعتبر غير شرعية".يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلف اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان هذا التكليف ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.