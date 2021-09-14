لطفي المرايحي: ايه.... وين ماشين؟

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 10:35 قراءة: 0 د, 45 ث
قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، "أصبح داخل خارج من الدستور.. مرّة معاه مرة ضدّو، مرة يحب يزيد فيه ومرّة يحب ينقّص".

وفي فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك قال فيه أنّ الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، هي انقلاب واضح عن الشرعية الدستورية".

وأشار أن الفصل 80 يتحدث عن خطر داهم محدّد بفترة معينة ورئيس الدولة لم يحترم هذا الإجراء بتمديده لهذا الفصل متابعا "مارينا حتى شي في الخمسين يوم يعد الإعلان عن إجراءات 25 جويلية لم يتم اجتثاث الفساد، ولم يتم اتخاذ قرارات جريئة".

وقال المرايحي مخاطبا سعيد "إذا أنت ملتزم بالدستور كيفاش باش تعمل حكومة وحدك، لازم تعرضها على البرلمان اللي انت مجمدلوا أعماله."
وقال المرايحي " قيس سعيد يعتبر نفسه أنّه الشخص الوحيد الذي يفهم في الدستور و"لكنه خارج عن السياقات.. دخل في ترهات وهز البلاد للهاوية "



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 232348

Karimyousef  (France)  |Mardi 14 Septembre 2021 à 10h 30m |           
البلاد في الحقيقة في حاجة كبيرة الى سلطة قوية قادرة على ردع و وضع حد لعربدة الاتحاد وباقي النقابات المشبوهة التى دمرت عبر الاضرابات و التعينات الحياة الاقتصادية في البلاد.

Karimyousef  (France)  |Mardi 14 Septembre 2021 à 10h 27m |           
البلاد في الحقيقة في حاجة الى

Oceanus  ()  |Mardi 14 Septembre 2021 à 10h 03m |           
Ce mec est malade.il n a pas eu peur durant 10 ans de destruction massive et maintenant il a peur pour le chemin que la tunisie va prendre alors qu on realite il envie a kais saied car il veut etre president.il ne sort que pour cracher son venin



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