لطفي المرايحي: ايه.... وين ماشين؟

قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، "أصبح داخل خارج من الدستور.. مرّة معاه مرة ضدّو، مرة يحب يزيد فيه ومرّة يحب ينقّص".وفي فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك قال فيه أنّ الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، هي انقلاب واضح عن الشرعية الدستورية".وأشار أن الفصل 80 يتحدث عن خطر داهم محدّد بفترة معينة ورئيس الدولة لم يحترم هذا الإجراء بتمديده لهذا الفصل متابعا "مارينا حتى شي في الخمسين يوم يعد الإعلان عن إجراءات 25 جويلية لم يتم اجتثاث الفساد، ولم يتم اتخاذ قرارات جريئة".وقال المرايحي مخاطبا سعيد "إذا أنت ملتزم بالدستور كيفاش باش تعمل حكومة وحدك، لازم تعرضها على البرلمان اللي انت مجمدلوا أعماله."وقال المرايحي " قيس سعيد يعتبر نفسه أنّه الشخص الوحيد الذي يفهم في الدستور و"لكنه خارج عن السياقات.. دخل في ترهات وهز البلاد للهاوية "