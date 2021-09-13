القوماني: على رئيس الجمهورية الإلتزام بالدستور والتوجه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 13:24 قراءة: 0 د, 39 ث
دعا اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة محمد القوماني، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الإلتزام بالدستور والتوجه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة معتبرا بقاء تونس دون حكومة لمدة شهر ونصف هو أمر سريالي.

وفي حوار له على اذاعة شمس أف أم، طالب القوماني رئيس الدولة بتوضيح موقفه فيما يتعلق بالنظام السياسي، منتقدا تضارب أرائه في هذا الخصوص.

وقال 'إذا لرئيس الجمهورية اشكاليات مع النظام السياسي فليطرحها'، مبينا أن قيس سعيد ذهب بعيدا في خرق الدستور وأدخل البلاد في متاهات جديدة.

وعبر القوماني عن رفضه لتعليق العمل بالدستور أو تغييره، مبديا انفتاح الحركة على تغيير بعض الفصول.

وصرح المتحدث أنه تم المس من شرعية البرلمان كما تم المس من شرعية رئيس الجمهورية باتهامه بالانقلاب على الدستور.


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