المصري البورسعيدي يعلن رسميا تعيين الشعباني مدرباً للفريق

Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 - 22:37 قراءة: 0 د, 15 ث
أعلن نادي المصري البورسعيدي يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 عن تعيين معين الشعباني مدربا للفريق ومجدي تراوي مساعداً لمدة موسم واحد.

ونشر نادي المصري البورسعيدي تغريدة على حسابه على توتير رحّب فيها بمعين الشعباني، جاء فيها "ها قد وصلنا إلى درة التاج قادماً من تونس الخضراء إلى قلعة النسور الخضر.."

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