الكريشي: تعديل الدستور يتطلب وجود برلمان ومحكمة دستورية

شدّد النائب بالبرلمان خالد الكريشي عبر تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك مساء أمس السبت 11 سبتمبر 2021 على أنّ تعديل الدستور يتطلّب وجود مجلس نواب ومحكمة دستورية متوجها لرئيس الدولة بالقول "هل تعلم سيد الرئيس أنه حتى يكون تعديل الدستور دستوريا ومطابقا للشرعية الدستورية يجب أن يكون هناك مجلس نواب شعب مظطلع بكامل مهامه ومحكمة دستورية كاملة التركيبة".وعبّر الكريشي عن مساندته توجه رئيس الجمهورية نحو تعديل الدستور "شريطة أن تتم ضمن الشرعية الدستورية واحترام الأحكام الدستورية المتعلقة بتعديل الدستور وخاصة الفصول 1 ، 2 49 ، 143 و 144 من الدستور كما تعهدت انت نفسك في العديد من المناسبات من احترامك للدستور وأحكامه وتمسكك بالشرعية الدستورية معززة بمشروعية شعبية"، وفق نص التدوينة.