بئر القصعة... مداهمة مستودع لاحتكار المواد المدرسية وحجز أكثر من 300 ألف كراس مدعم

Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 17:16قراءة: 0 د, 26 ث
داهم اعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني رفقة فريق تابع لإدارة الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة و تنمية الصادرات أمس الجمعة 10 سبتمبر 2021 مستودع معد لتخزين المواد المدرسية كائن بالمنطقة الصناعية بئر القصعة من ولاية بن عروس و هو مستودع غير مصرح به لمصالح وزارة التجارة و قد إحتوى على مواد مدرسية مختلفة منها 303 ألف كراس مدعم بقيمة 244 ألف دينار .

تم حجز جميع كميات الكراس المدعم بالتنسيق مع النيابة العمومية كما تعهدت مصالح وزارة التجارة بضخ الكراس المدعم بالسوق لتعديل الأسعار.

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