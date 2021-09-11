بئر القصعة... مداهمة مستودع لاحتكار المواد المدرسية وحجز أكثر من 300 ألف كراس مدعم

داهم اعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني رفقة فريق تابع لإدارة الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة و تنمية الصادرات أمس الجمعة 10 سبتمبر 2021 مستودع معد لتخزين المواد المدرسية كائن بالمنطقة الصناعية بئر القصعة من ولاية بن عروس و هو مستودع غير مصرح به لمصالح وزارة التجارة و قد إحتوى على مواد مدرسية مختلفة منها 303 ألف كراس مدعم بقيمة 244 ألف دينار .



تم حجز جميع كميات الكراس المدعم بالتنسيق مع النيابة العمومية كما تعهدت مصالح وزارة التجارة بضخ الكراس المدعم بالسوق لتعديل الأسعار.



