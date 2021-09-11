بئر القصعة... مداهمة مستودع لاحتكار المواد المدرسية وحجز أكثر من 300 ألف كراس مدعم

داهم اعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني رفقة فريق تابع لإدارة الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة و تنمية الصادرات أمس الجمعة 10 سبتمبر 2021 مستودع معد لتخزين المواد المدرسية كائن بالمنطقة الصناعية بئر القصعة من ولاية بن عروس و هو مستودع غير مصرح به لمصالح وزارة التجارة و قد إحتوى على مواد مدرسية مختلفة منها 303 ألف كراس مدعم بقيمة 244 ألف دينار .
تم حجز جميع كميات الكراس المدعم بالتنسيق مع النيابة العمومية كما تعهدت مصالح وزارة التجارة بضخ الكراس المدعم بالسوق لتعديل الأسعار.
تم حجز جميع كميات الكراس المدعم بالتنسيق مع النيابة العمومية كما تعهدت مصالح وزارة التجارة بضخ الكراس المدعم بالسوق لتعديل الأسعار.
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