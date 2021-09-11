تمكن أعوان منطقة الامن الوطني بالعمران واثر القيام بمداهمات ليلية لاوكار ترويح المخدرات من إلقاء القبض على "كعبورة" وهو نفر في العقد الخامس من العمر من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات و حجز كميات كبيرة من الأقراص المخدرة و كميات متفاوتة من مادة القنب الهندي "زطلة" و ميزان الكتروني و شفرة حلاقة .



واعترف بتخصصه ترويج المخدرات منذ فترة للقصر وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



كما تم إلقاء القبض على شخص ثاني في العقد الثاني من العمر تخصص بيع المخدرات والخمور خلسة .



باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما لمواصلة الأبحاث منهما.



