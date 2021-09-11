خلال مداهمات ليلية بالجبل الاحمر "كعبورة"في قبضة الامن

Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 11:42قراءة: 0 د, 28 ث
تمكن أعوان منطقة الامن الوطني بالعمران واثر القيام بمداهمات ليلية لاوكار ترويح المخدرات من إلقاء القبض على "كعبورة" وهو نفر في العقد الخامس من العمر من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات و حجز كميات كبيرة من الأقراص المخدرة و كميات متفاوتة من مادة القنب الهندي "زطلة" و ميزان الكتروني و شفرة حلاقة .

واعترف بتخصصه ترويج المخدرات منذ فترة للقصر وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

كما تم إلقاء القبض على شخص ثاني في العقد الثاني من العمر تخصص بيع المخدرات والخمور خلسة .

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما لمواصلة الأبحاث منهما.

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